الأغذية الصفراء.. تقوي المناعة وتقي من الأمراض المعدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الأغذية الصفراء تتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنها غنية بالكاروتينات، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A. وأوضحت الجمعية أن الكاروتينات تعمل على تقوية جهاز المناعة وتقي من الأمراض المُعدية، كما أنها تعمل على تقوية البصر والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن ثم تحمي من شيخوخة البشرة. وتنصح الجمعية بتناول الكاروتينات يومياً بمعدل يتراوح بين 800 و1100 ميكروغرام بالنسبة للشباب والبالغين، وبمعدل يتراوح بين 600 و1100 ميكروغرام بالنسبة للأطفال. جدير بالذكر أن المصادر الغذائية الغنية بالكاروتينات تتمثل في الجزر والمشمش والليمون والبرتقال والقرع العسلي والتفاح الأصفر والفلفل الأصفر والبطاطس والأناناس والزنجبيل والكركم وصفار البيض والذرة.

