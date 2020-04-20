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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضيق التنفس لدى مرضى القلب ينذر بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ضيق التنفس يعد من المتاعب الصحية الشائعة لدى مرضى القلب، خاصة عند بذل مجهود كصعود الدرج.
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