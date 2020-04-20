شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضيق التنفس لدى مرضى القلب ينذر بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ضيق التنفس يعد من المتاعب الصحية الشائعة لدى مرضى القلب، خاصة عند بذل مجهود كصعود الدرج.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضيق التنفس لدى مرضى القلب ينذر بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.