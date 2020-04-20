ضيق التنفس لدى مرضى القلب ينذر بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ضيق التنفس يعد من المتاعب الصحية الشائعة لدى مرضى القلب، خاصة عند بذل مجهود كصعود الدرج. وأضافت المؤسسة أن ضيق التنفس لدى مرضى القلب قد ينذر أيضا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في حال حدوثه أثناء الراحة والسكون، خاصة إذا كان مصحوباً بالأعراض الدالة على فيروس كورونا والمتمثلة في الحمى والسعال الجاف. ويجب استدعاء الطواريء فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للرعاية الطبية على وجه السرعة، نظراً لأن الإصابة بفيروس كورونا تتخذ مساراً مرضياً خطيراً يهدد حياة مرضى القلب على وجه الخصوص. ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا يتعين على مرضى القلب الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي مع مراعاة غسل وتعقيم اليدين جيداً بصفة منتظمة، بالإضافة إلى تعاطي أدوية القلب في مواعيدها المقررة.

