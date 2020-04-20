كورونا.. مصر تسير 11 رحلة استثنائية لعودة العالقين بالخارج

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، تسيير 11 رحلة استثنائية لعودة مواطنيها العالقين في 12 مدينة عربية وغربية.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للحكومة عبر بوابتها الإلكترونية اليوم أن "وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة قررت تسيير 11 رحلة استثنائية الخميس لعودة العالقين المصريين بالخارج".

وأوضحت أن القرار يأتي "في ظل فرض العديد من الدول قيودا على الحركة الجوية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أنه "من المقرر أن تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران 7 رحلات يوم الخميس إلى 7 مدن مختلفة وهي واشنطن والدار البيضاء وأمستردام وموسكو والمنامة وبومباي وجوانزو".

وأضافت "بينما تسير شركة إيرو كايرو وهي إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني 4 رحلات إلى فرانكفورت، والمالديف والجزائر وبرشلونة".

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وقررت القاهرة هبوط جميع الرحلات العائدة في مطار مرسى علم (شرق)، لخضوع ركابها لإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما بأحد الفنادق.

وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في تصريحات أن عدد مواطنيها العالقين بالخارج يصل لنحو 3378، مشيرة إلى أن الوزارة تعيد الآن العالقين ممن ليس لديهم إقامة دائمة، على أن تكون المرحلة الثانية للمقيمين فى الخارج، دون ذكر أعدادهم.

والسبت، وجه اجتماع رئاسي بمواصلة جهود إرجاع المواطنين العالقين، بعد أيام قليلة من تداول منصات لاستغاثات مصريين مقيمين بالسعودية والكويت يريدون العودة للوطن.

والأحد، ارتفعت حصيلة كورونا في مصر إلى 3144 إصابة، بينهم 732 تعافوا، بينما توفي 239، حسب بيان لوزارة الصحة.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، مليونين و437 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 167 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 638 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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