كورونا.. ارتفاع حصيلة المصابين العرب بإسرائيل إلى 606

زين خليل/ الخليج 365
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بين أوساط العرب في إسرائيل إلى 606، وفق إحصاءات غير رسمية.
وقالت "الهيئة العربية للطوارئ"، في بيان الإثنين، إن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 إصابة جديدة في المدن والبلدات العربية.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الفحوصات بين المواطنين العرب بإسرائيل، بلغ نحو 31 ألفا و259.
وأوضحت أن نسبة فحوصات العرب مقارنة بعدد الفحوصات في إسرائيل بشكل عام تقدر بنحو 12.4 بالمائة.
ويمثل العرب 20 بالمائة من إجمالي سكان إسرائيل البالغ نحو 9 ملايين نسمة.
وبحسب الهيئة، فإن "دير الأسد" في منطقة الجليل (شمال)، تعد البلدة العربية الأولى من حيث عدد الإصابات بكورونا، والتي بلغت فيها حتى الإثنين، 99 حالة.
والسبت، أعلنت السلطات الإسرائيلية بلدة "دير الأسد" منطقة محظورة ومنعت الدخول والخروج منها.
ووفق معطيات "الهيئة العربية للطوائ"، فقد بلغت حالات الإصابة بكورونا في أم الفحم (شمال) 59، وفي رهط (جنوب) 42، وفي جسر الزرقاء (شمال) 38، وفي دبورية (شمال) 28، وفي البعنة 18 إصابة.
وتتوزع بقية الإصابات على عشرات البلدات العربية، فيما لا تشمل معطيات الهيئة العربية للطوارئ المدن المختلطة مثل اللد ويافا والرملة وغيرها.
ووصل عدد مصابي كورونا في إسرائيل، الإثنين، إلى 13654 من بينها 173 حالة وفاة.
وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، مليونين و428 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 166 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 636 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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