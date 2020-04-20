الجزائر.. وفاة 18 من الكوادر الطبية بكورونا

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، الإثنين، أن قطاع الصحة في البلاد فقد 18 من الكوادر الطبية بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها بن بوزيد مع الإذاعة الجزائرية الحكومية.

وحسب الوزير، فإن من بين المتوفين جراء الفيروس أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف، بعد إصابتهم بالعدوى، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وسجلت جل الوفيات بكورونا وسط الكوادر الطبية في ولاية البليدة (بؤرة المرض الرئيسية بالبلاد)، إضافة إلى الجزائر العاصمة، بحسب الوزير، دون تقديم تفاصيل أكثر.

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وفي 30 مارس/ آذار الماضي، سجلت الجزائر وفاة أول طبيب بعد إصابته بالفيروس في البليدة جنوبي العاصمة.

وفي سياق آخر، توقع الوزير "عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول عيد الفطر، حال الالتزام الجدي بتدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي".

وقبل يومين، مددت السلطات الجزائرية تدابير الحجر الصحي حتى 29 أبريل/نيسان الجاري، لمواجهة انتشار الوباء.

وحتى مساء الأحد، سجلت الجزائر 2629 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 375 وفاة، بينما تعافى 1047 مصابا بالمرض.



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