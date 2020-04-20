طهران: مستعدون للحوار دون شروط مع دول الخليج

أنقرة / الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الإثنين، استعداد بلاده للحوار "دون شروط" مع الدول المطلة على الخليج لحل الخلافات في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وفي مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، قال موسوي إن "إيران مستعدة دائما للتواصل مع جيرانها وتحت أي ظرف، ومستعدون لحل الخلافات دون شروط مسبقة".

وأضاف "إيران ودول المنطقة قامت بتوفير الأمن للخليج والمناطق المحيطة به منذ آلاف السنين، لكن وجود القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، يزعزع الثقة ويثير التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وفيما يتعلق بالمستجدات في أفغانستان، أشار موسوى إلى أهمية حل الخلافات السياسية في أفغانستان لتحقيق أمن الحدود الشرقية لإيران.

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وأضاف أن "هدف إيران هو تقريب وجهات النظر بين الأطراف الأفغانية، ونأمل بتأسيس حكومة شاملة بأسرع وقت ممكن بأفغانستان".

وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين واشنطن وحركة طالبان، يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان.



ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات الأمريكية من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.





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