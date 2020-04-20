شبكة حقوقية يمنية: الحوثيون ارتكبوا 180 انتهاكا خلال أسبوعين

مبارك محمد / الخليج 365



اتهمت شبكة حقوقية يمنية (غير حكومية)، الإثنين، جماعة الحوثيين بارتكاب 180 انتهاكا ضد المدنيين، خلال الفترة ما بين 1 - 16 أبريل/نيسان الجاري.

وذكرت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" في تقرير صادر عنها، أنها وثقت 36 حالة قتل لمدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 51 آخرين بينهم نساء وأطفال، في محافظات تعز وإب والحديدة، والبيضاء، وصنعاء والضالع ومأرب وحجة وصنعاء.

واتهمت الشبكة، جماعة الحوثي بـ"قصف الأحياء السكنية في مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بمختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

وأفادت بـ"رصد حالات إعدام ميدانية وقتل مباشر بطلقات نارية نفذها الحوثيون ضد المدنيين".



ووثقت الشبكة "عشرات الانتهاكات طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة وتدمير عدد كبير من المنازل بشكل كلي أو جزئي وتضرر مدنيين نتيجة عملية اقتحام المنازل"، وفق التقرير.

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وأشارت إلى أن الحوثيين أقدموا على "تغيير أسماء 35 منشأة تعليمية حكومية واستبدالها بأسماء تنتمي لأفكار ومعتقدات الجماعة أو بأسماء قتلاها".

واتهم التقرير الحوثيين بـ"إطلاق سراح 200 سجين من محافظة إب، متهمون بقضايا جنائية من بينها القتل، مقابل الزج بهم في جبهات القتال".



ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق فوري حول الاتهامات التي وجهتها الشبكة الحقوقية.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

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