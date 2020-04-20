“النقد الدولي” : “كورونا” سيصيب اقتصادات 170 دولة بالانكماش

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أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، بأن تداعيات فيروس “كورونا” الجديد، ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام.
ووصفت “جورجيفا” خلال مؤتمر صحفي عن بُعد لوسائل الإعلام البلغارية، الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار الفيروس بالأسوأ منذ الكساد العظيم عام 1929.
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