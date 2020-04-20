التأمينات تعلن موعد استحقاق دعم السعوديين في القطاع الخاص

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كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله بن محمد العبد الجبار ، اليوم، أن الاستحقاق لدعم السعوديين يكون ابتداءً من الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه المشترك بطلب التعويض.
وقال المتحدث عبر المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الاثنين: في حال تأخر المنشأة عن التقدم بطلب الدعم عن 20 أبريل سيتم تعويضها عن شهر مايو في الشهر الذي يليه يونيو.
وأضاف: دور المؤسسة هو ضمان استمرار الدخل والوظيفة لمن توقف دخله بحكم عدم قدرة صاحب العمل على دفع الأجر بسبب فيروس “كورونا”.
وأردف: أي منشأة تثبت تضررها تستحق الدعم وسيكون القبول فوري، وصرف التعويض لجميع المتضررين من المستفيدين من الدعم عبر ساند سيكون بداية كل شهر.
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