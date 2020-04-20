شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاف مطعم خالف الإجراءات الاحترازية بـ«استقبال الزبائن» في الدمام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في بلدية غرب الدمام، إغلاق مطع خالف الإجراءات الاحترازية والتي تلزم عدم استقبال الزبائن للوقاية من كورونا.

وأضافت الأمانة، أنه تم مصادرة وإتلاف كميات من اللحوم مجهولة المصدر عُثر عليها بداخل المطعم، كما تم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات النظامية بحقهم.

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