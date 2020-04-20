نحو 26 ألف فحص للمواطنين والمقيمين في الإمارات و«الهلال الأحمر» تتكفل بجميع المصابين وأسرهم من كل الجنسيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات د. فريدة الحوسني، شفاء 74حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 1360، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من الجنسية الآسيوية بسبب فيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 43 حالة.

وتابعت الحوسني: «تسجيل 484 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في الدولة 7265 حالة»، مضيفة: «إجراء 25,795 فحصاً جديداً للمواطنين والمقيمين في مختلف المناطق، ضمن خطة توسيع نطاق الفحوص في الدولة».



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية حول آخر مستجدات وباء كورونا.

واستطردت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الدولة قائلة: «نمر بظروف استثنائية خلال هذه الفترة، لكن التطعيمات إجراءات مهمة، ويجب على الأمهات عدم تأخير جدول تطعيم أطفالهم، والالتزام بمواعيدها، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم»، مؤكدة أن دولة الإمارات حريصة على توفير التطعيمات اللازمة لكافة أفراد المجتمع، بما في ذلك الأطفال والبالغون، وغيرها من التطعيمات الضرورية للوقاية من مختلف الأمراض المعدية.

وأوضحت الحوسني أن فيروس كورونا قد يظل حياً على الأسطح لبضع ساعات، أو لعدة أيام، ويختلف ذلك باختلاف عدة عوامل، مثل نوع السطح ودرجة الحرارة وغيرها، وفقاً لبعض الدراسات. ونصحت الحوسني، كل الأفراد بضرورة التخلص من الأكياس المستخدمة بعد إفراغ محتوياتها، خاصة بعد التسوق أو عند استلامهم لأكياس من طلبات التوصيل، مشددة على عدم إعادة استخدامها مرة أخرى، وتعقيم الأسطح التي وضعت عليها في المنزل.

وأشارت الحوسني إلى أنه تم التعميم على كافة المنشآت الصحية في الدولة، كإجراء احترازي ووقائي، بعدم خروج أي مصاب بالمرض من المستشفى إلا بعد التأكد تماماً من شفائه، وعدم وجود أي أعراض لديه، مؤكدة ضرورة تواصل الأشخاص المتعافين من كورونا، الذين تظهر عليهم أي أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة بعد خروجهم من المستشفى، مع الجهات الصحية، إضافة إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي للكشف وإجراء الفحوص اللازمة.

وأضافت الحوسني قائلة: «ما تم تداوله في التقارير العالمية حول عودة المرض، هي حالات لم تتماثل للشفاء بشكل كامل، وخرجت من المستشفى مما ساعد في تنشيط دورة الفيروس مجدداً»، مؤكدة حرص دولة الإمارات على اتباع إجراءات الفحص الدقيق لفيروس كورونا، واتباع بروتوكول معتمد للتأكد من تعافي المصاب بشكل كامل قبل خروجه من المستشفى.

من جانبه قال عضو مجلس الإمارات للإفتاء عمر الدرعي: «نثمن كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في الدولة للحفاظ على حياة الناس، ونؤكد وجوب الالتزام بتمديد العمل بقرار تعليق فتح المساجد ودور العبادة حتى إشعار آخر».

وأضاف الدرعي: «أفتى مجلس الإمارات للإفتاء، بوجوب صيام شهر رمضان على الأصحاء المكلفين، ورخص للمصاب بفيروس كورونا أن يُفطر عندما تظهر عليه الأعراض الأولى للمرض. أما إذا أخبره الطبيب المُكلف بعلاجه من الجهات الطبية المختصة أن الصوم سيفاقم مرضه، فإنه يجب عليه الفطر في هذه الحالة».

وتابع عضو مجلس الإمارات للإفتاء: «رخص مجلس الإمارات للإفتاء، للكوادر الطبية الذين يمثلون الخط الأمامي في مواجهة هذا الوباء، أن يفطروا في أيام عملهم إن كانوا يخافون أن يؤدي صومهم إلى ضعف مناعتهم ضد فيروس كورونا»، مشيراً إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء، رخص لكبار السن الذين يعانون أمراضاً مزمنة وضيقاً في التنفس، أن يفطروا في رمضان، مستنداً في ذلك إلى مقاصد ديننا الإسلامي الحنيف.

وأوضح الدرعي: «يجب القضاء على من أفطر عندما يتيسر له الصيام، وينتهي الظرف الطارئ بإذن الله»، مضيفاً: «يحث مجلس الإمارات للإفتاء المسلمين، على أن يصلوا التراويح في بيوتهم فرادى، أو أن يؤم الرجل أهل بيته بما يحفظ من القرآن الكريم، أو من خلال القراءة من المصحف، ولا يصلون خلف البث المباشر من المذياع أو التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي».

واستطرد الدرعي قائلاً: «في حال استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه، فإن المسلمين يصلون العيد في بيوتهم فرادى أو جماعات مع أهل بيتهم دون خطبة للعيد»، مؤكداً عدم صحة صلاة الجمعة، في البيوت أو اقتداء بمن يصليها عبر البث المباشر، وأنه تجب على الجميع صلاة الظهر في بيوتهم ظهراً، بدلاً من الجمعة، حيث إن للجمعة هيئة مخصوصة تقام عند حصولها وتسقط عند عدمها.

ولفت الدرعي: «نصت فتاوى مجلس الإمارات للإفتاء على أفضلية تعجيل الزكاة لمساعدة الناس على قضاء حوائجهم الشديدة والمستعجلة، وكذلك تعجيل زكاة الفطر لأول رمضان»، بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الإماراتي محمد الفهيم، تكفل الهيئة برعاية جميع المصابين بفيروس كورونا، وأسرهم من مختلف الجنسيات، وتبني احتياجاتهم، مشيراً إلى قيام الهيئة بدراسة احتياجات أسر المصابين بفيروس كورونا المعيشية والصحية والتعليمية بصورة عامة، وذلك يشمل أسر المتوفين من الفيروس، كما تم الإعلان عنه سابقاً.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الإماراتي، مختلف فئات المجتمع ومؤسساته لدعم مبادرة رعاية أسر المصابين، والمساهمة في الوصول لأهداف الهيئة في تحقيق التلاحم المجتمعي في مثل هذه الظروف، وذلك من خلال التواصل مع هيئة الهلال الأحمر عبر منصاتها الإلكترونية، أو الرقم المجاني 800733.

وأشار الفهيم إلى بدء الهيئة النظر في طلبات العالقين والقادمين بتأشيرة زيارة، وتلبية احتياجاتهم المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تلقت الهيئة عدداً من الطلبات من بعض السفارات في الدولة، وقامت بتوفير احتياجات رعاياها، موضحاً قيام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدعم مبادرة التعليم عن بعد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال تخصيص 5 ملايين درهم لتلبية احتياجات المدارس من المعدات والوسائل التعليمية المتمثلة في أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وغيرها.

وأضاف الفهيم أنه تم توزيع 100 ألف طرد صحي، إضافة إلى الكمامات والقفازات والمعقمات، على مرتادي مراكز بيع المواد الغذائية ومحطات التزود بالوقود، إضافة إلى مواقع أجهزة الصراف الآلي، لافتاً إلى تبني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرات يقوم بها المجتمع والأفراد للتخفيف من التداعيات الاقتصادية على عدد من فئات المجتمع، مثل الإعفاء من رسوم الإيجار، التي لقيت صدى واسعاً من الملاك الذين بادروا بتخفيض وإعفاء وتأجيل الإيجارات.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تعمل حالياً على مبادرة مجتمعية بالتعاون مع المدارس والكليات الخاصة، لتخفيض الرسوم الدراسية على الأسر المتضررة من تداعيات الأزمة، مضيفاً: «نعمل على توفير الوجبات والطرود الغذائية في الدولة لأكثر من مليون مستفيد كمرحلة أولى، وتوصيلها إلى منازل المستفيدين من الفئات المحتاجة في ظل الظروف الحالية».