مرسوم سلطاني بتحديد أيام الإجازات الرسمية

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جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه

مسقط - العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم

بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما

يلي نصه:...

مرسوم سلطاني رقم /56/ 2020/ بتحديد أيام الإجازات الرسمية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم

101 / 96 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 76 / 96 بتحديد أيام الإجازات الرسمية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة

وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى ومنشآت القطاع الخاص في

الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي على النحو الآتي: ..

أولا: أ ـ رأس السنة الهجرية غرة محرم

ب ـ المولد النبوي الشريف /12/ ربيع الأول

ج ـ الإسراء والمعراج /27/ رجب

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د . العيد الوطني المجيد /18/ و/19/ نوفمبر

وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضمن أيام

الإجازات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد، ويجوز تعديل

موعد إجازة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ثانيا:

أ ـ عيد الفطر المبارك، ابتداء من /29/ رمضان وحتى /3/ شوال.

ب ـ عيد الاضحى المبارك، ابتداء من /9/ ذي الحجة وحتى /12/ من ذي

الحجة.

ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي من العيدين.

المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 76 / 96 المشار إليه ، كما

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ

صدوره.

صدر في 26 من شعبان سنة 1441 هـ

الموافق 20 من أبريل سنة 2020م

/العمانية/

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