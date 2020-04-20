تركيا تجلي 171 مواطنا لها من السعودية

لندن / الخليج 365

أجلت السلطات التركية الاثنين، 171 من مواطنيها، كانوا عالقين في السعودية، إثر إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين جراء فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الطائرة هبطت في مطار أضنة جنوبي تركيا، قادمة من السعودية وعلى متنها 171 مواطناً تركياً.

وأضاف أنه تم نقل الركاب بالحافلات إلى ولاية مرسين (جنوب) لإخضاعهم للحجر الصحي مدة 14 يوماً، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم.

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والجمعة، أطلقت تركيا عملية اجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم اطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، حتى ظهر الاثنين، مليونين و419 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 165 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 633 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.