كورونا.. حمدوك يدعو لتنفيذ "صارم" للتوجيهات الصحية بالسودان

الخرطوم/ الخليج 365

دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الاثنين، سلطات بلاده إلى التعامل "بصرامة" في تنفيذ توجيهات وزارة الصحة حول الحظر الشامل لمواجهة فيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اعتبر حمدوك أن الحظر والإغلاق بين الولايات يشكل "السبيل الوحيد" لمجابهة الفيروس.

وحذر من أن ظهور العديد من حالات الإصابة بالوباء في السودان يعني الانتشار بصورة خطيرة، مشيرا إلى معاناة الشعوب الأخرى التي أهلكتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة.

وأضاف حمدوك أن "إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود تمكن من عبور مخاطر الكارثة."

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والسبت، بدأ حظر تجوال كامل في العاصمة السودانية الخرطوم لمواجهة الفيروس، لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود مازالت موجودة بدرجات متفاوتة.



وفي وقت سابق الاثنين، حذرت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، من "نزيف" الطواقم الطبية لعدم توفر أدوات الوقاية من فيروس كورونا، وانهيار النظام الصحي في البلاد.



وصباح الإثنين، سجل السودان حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 12، فيما بلغت محصلة الإصابات 92 بينها 8 متعافين.



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