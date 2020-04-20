الحوثيون يفرجون عن مسؤول سابق في الحكومة اليمنية

عزيز الأحمدي / الخليج 365



أفرجت جماعة الحوثي اليمنية، الإثنين، عن مسؤول سابق في الحكومة، بعد يوم من واحد على اعتقاله من منزله في العاصمة صنعاء (تخضع لسيطرة الجماعة).



والأحد، قال هشام الرويشان، نجل وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان في تصريحات صحفية، إن أكثر من مئة مسلح حوثي داهموا منزلهم أثناء صلاة الفجر واعتقلوا والده وصادروا وثائق، وأوراق، وصور وهواتف وأجهزة محمولة.



وأفاد مصدر حكومي يمني للأناضول (فضل عدم ذكر اسمه)، بإخلاء سبيل وزير الثقافة الأسبق في الحكومة اليمنية، خالد الرويشان بعد ضغوط كبيرة، دون أن يحدد طبيعة هذه الضغوط والجهات التي تقف وراءها.



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فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن الرويشان خرج من الحجز بضمانات من ”قبائل خولان - بني جبر”، التي ينتمي إليها، دون ذكر أي تفاصيل عن طبيعة الضمانات المقدمة.



وعُرف الرويشان بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس/آذار 2015، ولاقت واقعة اعتقاله إدانات من الحكومة الشرعية ومنظمات حقوقية، وغضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.



وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.



وخلفت هذه الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.