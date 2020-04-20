450 تركياً يكملون الحجر الصحي بعد إجلائهم من الجزائر

آيدن / الخليج 365

غادر الاثنين، 450 مواطناً تركياً، مركز الحجر الصحي في ولاية آيدن غربي تركيا، بعد قضائهم فيه 14 يوما، عقب اجلائهم من الجزائر مطلع أبريل الحالي.

وأفاد ياسين شان أحد المواطنين الأتراك للأناضول، أنه قدم من الجزائر مطلع الشهر الحالي، معرباً عن سعادته بإكماله مدة الحجر الصحي دون مشكلات صحية.

وأضاف أن فترة الحجر الصحي كانت جيدة، وأن كافة المستلزمات والخدمات كانت متوفرة لهم.

وأعرب عن شكره لجهود كل من ساهم في اجلائهم من الجزائر في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

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وفي 3 أبريل / نيسان، بدأت عملية اجلاء المواطنين الأتراك العالقين في الجزائر بسبب التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.

وجرت عملية اجلاء المواطنين الأتراك من الجزائر، عبر عمل مشترك لوزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والبنى التحتية في تركيا، وتنسيق من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وبدورها، أعلنت السلطات الجزائرية في الوقت ذاته، إقامة جسر جوي لإجلاء قرابة 1800 مواطنا من رعاياها العالقين في تركيا؛ جراء توقُف الرحلات الجوية بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، حتى ظهر الاثنين، مليونين و419 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 165 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 633 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.