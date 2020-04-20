كورونا السعودية.. تسجيل 6 وفيات و1122 إصابة جديدة

الخليج 365-

أعلنت السعودية، الإثنين، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 103، بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن المملكة سجلت 6 وفيات و1122 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضح أن حصيلة الإصابات في المملكة بلغت 10 آلاف و484، بينها 103 وفيات، و1490 متعافيًا.

وشدد وزير الصحة السعودي على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المعظم.

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والجمعة، أعلن مفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ، أن صلاتي التراويح والعيد، ستقامان في البيوت هذا العام، إذا استمر إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا.

وقررت عدة دول إسلامية إغلاق المساجد ودور العبادة كافة وتعليق الصلاة بشكل مؤقت في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، أبرزها السعودية، ومصر، والأردن، والكويت والإمارات.

وحتى ظهر الإثنين، ، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و425 ألفا، توفي منهم أكثر من 166 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 636 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

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