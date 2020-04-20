الأردن.. مصرع 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة يدوية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

لقي 4 أطفال ووالدتهم مصرعهم، الإثنين، إثر انفجار قنبلة يدوية، شمال شرقي الأردن.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الناطق باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي، إن "قنبلة يدوية انفجرت في أحد أحياء مدينة المفرق ما أسفر عن مصرع 4 أطفال ووالدتهم".

وأشار إلى أن فرقا متخصصة فتحت تحقيقا في الحادث، دون مزيد من التفاصيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.