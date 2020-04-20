كورونا.. قطر تسجل وفاة جديدة وارتفاع الإصابات إلى 6015

الخليج 365
أعلنت قطر الإثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا لمقيم يبلغ من العمر 56 عاما، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 9.
وذكرت وزارة الصحة في بيان أنها سجلت 567 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6015.
وأوضحت أن "معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا بعد أن تبينت مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة."
وأشارت الصحة القطرية إلى أنه "بتسجيل 37 حالة جديدة تماثلت للشفاء، يصل إجمالي المتعافين إلى 555"
وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، حتى ظهر الاثنين، مليونين و421 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يقرب من 166 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 635 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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