ليبيا.. 3 ضربات تستهدف تمركزات لمليشيات حفتر بترهونة

وليد عبد الله/ الخليج 365أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، تنفيذ 3 ضربات جوية استهدفت تمركزات لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بترهونة على بعد 80 كم جنوب شرقي العاصمة طرابلس.وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، إن "محاور القتال جنوب طرابلس وكذلك محاور ترهونة تشهد اليوم هدوءا حذرا".وأضاف المجعي أن سلاح الجو التابع للقوات الحكومية، "نفذ فجر اليوم ثلاثة ضربات استهدفت تمركزات لمليشيات حفتر داخل ترهونة".

وأشار إلى أن قواتهم لا تزال تحافظ على تمركزات داخل الحدود الإدارية بمدينة ترهونة، فيما تم تعزيز المواقع التي سيطرت عليها.

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/ آذار، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.