شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1022 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، عن 1022 تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 10484 حالة، ومن بين الحالات المعلنة اليوم حوالي 874 حالة مرتبطة بالمسح النشط”.

وأشار “متحدث الصحة” إلى تسجيل 6 وفيات إضافية ليصل الإجمالي إلى 103 حالة وفاة، وتسجيل 92 حالة تعافي ليصل الإجمالي إلى 1490 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد.

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وجدد “العبد العالي”، التأكيد على ضرورة البقاء في المنازل والبعد عن التجمعات، ونواصل تجنب لمس الوجه وخاصةً العين والأنف للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة كالآتي:

مكة: 402

الرياض: 200

جدة: 186

المدينة: 120

الدمام: 78

الهفوف: 63

الجبيل: 39

الطائف: 16

الخبر: 5

أبها: 3

بريدة: 3

نجران: 3

المضة: 1

ينبع: 1

الزلفي: 1

الدرعية: 1