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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوق سيارات الركاب في الصين يشهد انكماشا حادا في الربع الأول من عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت سوق سيارات الركاب في الصين انكماشا حادا في الربع الأول من عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وانخفض إجمالي مبيعات السيارات في الربع الأول بنسبة 41% على أساس سنوي ليصل إلى 3.01 مليون وحدة، وهو رقم قياسي للانخفاض في السنوات الأخيرة. وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.
وظهرت علامات انتعاش تدريجيا في سوق السيارات، حيث تم استئناف تقديم الخدمات في معظم متاجر بيع السيارات بالتجزئة، باستثناء بعض المناطق المحددة بما فيها "هوبي"، وقد عاد عدد العملاء إلى 70% من مستواه السابق.
وتشير التقديرات إلى أن مبيعات التجزئة في أبريل/نيسان الجاري، ستبلغ 1.39 مليون وحدة، بانخفاض بنسبة 8% على أساس سنوي، حسبما ذكرت الجمعية.
وتوقعت الجمعية أن يتعافى سوق السيارات في أبريل/نيسان الجاري، وسط الأمل الذي أحدثته حزم التحفيز والإجراءات الفعالة لاحتواء الفيروس، بيد أنها حذرت أيضا من عدم اليقين الناجم عن الاضطرابات المرتبطة بالفيروس للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمدادات.
وقد أدخلت الصين حوافز جديدة وخففت القيود المفروضة على شراء السيارات لتحفيز سوق السيارات المتعثرة.
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