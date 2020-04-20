شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا نادم على الريال وتشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

وصف موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني حالياً تجربته في ريال مدريد وتشيلسي بـ«الحظ العاثر». وأضاف: «كنت جامع كرات في «الأتلتي» وكنت أستمتع باللعب مع أصدقائي بالأكاديمية، بعد ذلك دخلت عالم الاحتراف ووكلاء اللاعبين والرعاة وشعرت بضغط شديد لذا توجب علي ترك النادي، ذهبت لخيتافي عاماً وكان جيداً ثم لريال مدريد وذهبت مع والدي لملعب كالديرون ( معقل الأتلتي السابق ) وحلمت باللعب فيه، ولسوء الحظ توجب علي اللعب بقمصان أخرى لكن قلبي ظل مع «الأتلتي» وأنا أكثر سعادة الآن».

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