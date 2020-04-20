شكرا لقرائتكم خبر عن سوريون يفضلون أطلال منازلهم على حياة المخيمات خوفا من انتشار كورونا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل العديد من أهالى المناطق الواقعة فى نطاق المعارك أطلال منازلهم بديلا عن المخيمات التى كانوا يقيمون فيها بعد نزوحهم خوفا ، وعاد عدد من النازحين إلى منازالهم المدمرة ، خوفا من انتشار فيروس كورونا فى المخيمات.

وتحول منزل طاهر المطر فى شمال غرب سوريا إلى أطلال، بعد أن كان قد تم تدميره بصاروخ سقط عليه قبل ثلاثة أشهر، لكنه عاد إليه على أى حال، مدفوعا إلى ذلك بالظروف القاسية في مخيمات النازحين، التي يخشى أن يكون أي تفش لفيروس كورونا فيها فتاكا ومدمرا.

ورغم القلق الذى يؤرقه من احتمال ألا يصمد وقف إطلاق النار الهش بمنطقة إدلب، لم يمنعه ذلك من إزالة الأنقاض مما تبقى من المنزل والبحث تحت الركام عن أي قذائف لم تنفجر يمكن أن تكون قد سقطت في الهجوم الأخير للقوات الحكومية.

طاهر المطر فى شمال غرب سوريا

وقال لرويترز في بلدة النيرب حيث يقع منزله قرب أحد خطوط المواجهة الفاصلة بين الأرض التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والأراضي الخاضعة لقوات الحكومة المدعومة من روسيا "جلسنا في المخيمات وعشنا الذل هناك"، .

وأضاف "يطالبوننا بالبقاء في منازلنا من أجل الكورونا، أصلحوا لنا منازلنا من أجل أن نعود إليها ونبتعد عن بعض. اليوم إذا سكنا في المخيم الوضع سيء جدا.. فالخيام متلاصقة ولا يمكن الفصل بينها ولا إبعاد الناس عن بعضها البعض".



عودة النازحين لمنازلهم المهدمة خوفا من انتشار كورونا فى المخيمات

ويتمنى الرجل البالغ من العمر 42 عاما أن تحتضنه جدران المنزل هو وأطفاله الستة في شهر رمضان.

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ويقول "لدي ستة أطفال واليوم أقوم بإصلاح وتنظيف منزلي بيدي لأنه ليس لدي المال من أجل الاستعانة بعمال، والوضع المادي سيء للغاية".

ويتذكر وقائع ذلك اليوم الذي تعرض فيه منزله للقصف الصاروخي. ويقول "عندما قصف منزلي دخل الصاروخ إلى داخل المنزل وكانت أسرتي بداخله. أسرعت إلى المنزل لأجد أطفالي تحت سقف إحدى الغرف. الحمد لله. أخرجتهم دون أي إصابة بقدرة من الله".



عودة النازحين لمنازلهم المهدمة خوفا من انتشار كورونا فى المخيمات

وطاهر المطر واحد من آلاف السوريين الذين بدأوا العودة إلى منطقة إدلب منذ سريان الهدنة التي توسطت فيها روسيا وتركيا في مارس آذار، فيما أدى إلى وقف الهجوم على آخر معقل للمعارضة المسلحة.

ونزح قرابة مليون شخص، كان كثيرون منهم كانوا قد فروا بالفعل من معارك أخرى فى وقت سابق من عمر الحرب التى استمرت تسع سنوات. ورغم عدم وجود أي إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة، حيث لم يتم إجراء سوى عدد محدود من الاختبارات حتى الآن، يحذر الأطباء من أن أي تفش سيتحول سريعا إلى كارثة في المخيمات المؤقتة في ظل الدمار الذي حل بالمستشفيات.



عودة النازحين لمنازلهم المهدمة خوفا من انتشار كورونا فى المخيمات

وقالت وكالة إغاثة محلية إن حوالي 120 ألف شخص عادوا إلى بلدات في إدلب وريف حلب القريب منذ وقف إطلاق النار.

وقال ساهر العلي (٣٢ عاما) ، وهو سائق من النيرب عاد هو الآخر لإصلاح منزله "ما الذي سيحدث بعد ذلك.. علمه لدى الله فقط. ليس لدينا أي خوف من أي شيء"، وأضاف "الواحد (الإنسان) ليس له سوى أرضه وبيته في النهاية ولدينا عملنا هنا".



عودة النازحين لمنازلهم المهدمة خوفا من انتشار كورونا فى المخيمات

وسقطت نوافد بيته والأبواب بفعل الضربات الجوية قبل أن تهرب أسرته. وبعد فراره أولا إلى مخيم على الحدود، بحث عن منازل أخرى، لكنه وجدها مكتظة أو باهظة الثمن، وقال "في حال عادت المعارك سنعود للهرب من جديد، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".