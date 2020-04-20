شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: اعترضنا طائرة أمريكية بعد اقتربها من قاعدة حميميم بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لها أقلعت من قاعدة حميميم فى سوريا لاعتراض هدف جوى كان يتجه نحو القاعدة، وتبين أنه طائرة تابعة للقوات الأمريكية، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، عن الوزارة في بيان قوله إن الرادارات الروسية التي تشرف على مراقبة المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط كشفت هدفا جويا كان يحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية فى سوريا.

وأضافت أنه لتحديد الهدف أقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسى من قاعدة حميميم في سوريا، وقد تمكن الطيار الروسي من تحديد رقم الطائرة التي تبين أنها أمريكية ورافقها حتى خروجها من المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الرحلات الجوية للقوات الروسية تجرى وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة. Advertisements

وكان الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، أعلن أن الطائرة الروسية "سو-35" حلقت للمرة الثانية فى أربعة أيام، أمام طائرة الدوريات الأمريكية P-8A بوسيدون المضادة للغواصات فوق البحر المتوسط، ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان صحفى صادر عن الأسطول السادس الأمريكى "فى 19 أبريل 2020، تم اعتراض الطائرة البحرية الأمريكية P-8A التي تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط ​​مرتين في 100 دقيقة من قبل "سو-35" الروسية.. واعتبر الاعتراض الأول آمنًا واحترافيًا.. تم تحديد الاعتراض الثاني على أنه غير آمن وغير احترافي".