شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة بعدد المصابين بكورونا فى قطر.. تسجيل 567 حالة جديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين، تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 6015، مشيرة إلى حالة وفاة واحدة، وقالت أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 37 حالة.

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها بتويتر، أن عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 2082، ليصل مجموع الحالات التى تم فحصها 64620.

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وأمس أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر، تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات منذ تفشى الوباء فى البلاد إلى 5448 حالة، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة فى قطر: أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 4922 حالة، مشيرة إلى فحص 2399 حالة خلال 24 ساعة، ليصل إجمال ما تم فحصهم حتى الآن 62538 حالة.

وأمس أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر اليوم السبت عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8 حالات، كما تم رصد 46 حالة إصابة جديدة ليرتفع حصيلة المصابين إلى 510 حالة، مشيرة عبر حسابها على تويتر إلى أن العدد الإجمالى للمرضى الذين يعالجون أى الحالات النشطة 4490.