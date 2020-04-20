شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. بدء المرحلة الثانية لعودة الكويتيين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الإدارة العامة الطيران المدنى الكويتية الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، أن المرحلة الثانية من خطة عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، ستنطلق يوم الخميس المقبل، وتستمر ثلاثة أيام، وقال الشيخ سلمان الحمود - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الكويتية " كونا"، إن المرحلة الثانية سوف تشمل دولا عربية وأجنبية، تشمل العاصمة الأردنية عمان، والدار البيضاء، ونواكشوط، وإسطنبول، وفيينا، والإسكندرية، والقاهرة، ونيويورك، وبروكسل، ولندن، وباريس، ومانيلا، وبانكوك، ودكار، وتونس، ومالطا، وبيروت، وتبليسى، وباكو، ومومباي، ودلهي، وسراييفو وامستردام.

وأوضح أن (الطيران المدني) الكويتية أنجزت خلال الأيام القليلة الماضية خطة متكاملة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في عدد من الدول، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم وضع بروتوكول واضح للخطوات التنظيمية، ينظم مسؤوليات الجهات الحكومية، وشركات الطيران، وشركات الخدمات الأرضية كل في مجاله، يتضمن الاجراءات التى سيتم تطبيقها منذ انطلاق المواطنين من المحطات الخارجية، مرورا بصعود الطائرة وأثناء الرحلة، حتى وصول مطار الكويت الدولي، ودخول مراكز الفحص لتطبيق إجراءات وزارة الصحة، والانتقال إلى صالة الجوازات والجمارك ومناطق تسلم الأمتعة، حتى الخروج من المطار، سواء إلى الحجر المنزلى أو الحجر المؤسسى أو إلى المستشفى.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، كشف عن دراسة لفرض حظر التجوال الكلى فى الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements