دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تعلن عن تأجيل إطلاق سلسلة هواتف Narzo 10 من جديد ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Realme اليوم عن تأجيل الموعد المحدد لإطلاق سلسلة هواتف Narzo 10، التي تقرر سابقاً الكشف عنها في 21 من أبريل.

يعد هذا التأجيل الثاني للموعد المحدد للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Realme Narzo 10، وقد كان التأجيل الأول من شركة Realme خلال شهر مارس، حيث أشارت الشركة إلى تغيير خططها من الإعلان عن الهواتف في شهر مارس، وتحديد يوم 21 من أبريل للإعلان عن Narzo 10، بينما يأتي التأجيل الثاني اليوم دون أن تكشف الشركة عن موعد جديد.

أثر إنتشار فيروس كورونا في الأسواق العالمية على خطط الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وتعد شركة Realme واحدة من الشركات التي تأثرت بإنتشار COVID-19، حيث أعلنت الشركة سابقاً عن خططها لإطلاق سلسلة هواتف Narzo 10 في السوق الهندي في 26 من مارس، ومن ثم تم تأجيل الموعد حتى 21 من أبريل.

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ويأتي هذا التأجيل الجديد رغم قرار Realme لبث الحدث على شبكة الإنترنت فقط، إلا أن قرارات الحكومة الهندية مؤخراً تشمل الآن حظر على مبيعات السلع الغير ضرورية للشركات الإلكترونية، وأيضاً حظر بيع السلع على الغير أساسية على شبكة الإنترنت أثناء فترة الحظر، لذا قد يمتد هذا التأجيل حتى 3 من مايو.

المصدر

هذا الموضوع Realme تعلن عن تأجيل إطلاق سلسلة هواتف Narzo 10 من جديد ظهر على التقنية بلا حدود.