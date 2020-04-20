شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام رحلات الركاب لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت سلطة الطيران المدنى السودانية، اليوم الاثنين، قرارا بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 20 مايو المقبل، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل لمدة ثلاثة أسابيع (بدأت أمس الأول)، وذكر مطار الخرطوم الدولى، في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن سلطة الطيران المدني استثنت من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب المستثنين بقرار من الدولة.

وأشار البيان إلى أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع السوداني.

وكانت وزارة الصحة الإتحادية بالسودان، أعلنت عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتين وفاة من المصابين في الخرطوم.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن إجمالى العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء وصل إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة.

وقالت الوزارة إن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة هذا، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.

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وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 740 ألف مصاب وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 195 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات أمس الأحد.