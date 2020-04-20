شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 2990 حالة، كما تم رصد حالتَى وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 143 حالة، وأفادت وزارة الصحة المغربية- في بيان- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها قد بلغ 12746 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، بينما جرى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 340 حالة.

وكان وزارة الصحة المغربية، أعلنت مساء أمس الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 2855 إصابة، منها 141 حالة وفاة، وقال وزير الصحة المغربى خالد آيت الطالب، إن هناك 327 حالة تعافت من المرض أيضا، مضيفا "على الرغم من أن الحالة عرفت تطورا في الأيام الأخيرة لكنها تبقى جد متحكم فيها ومسيطر عليها بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي قمنا بها".

وتابع قائلا "هذه الإجراءات جنبتنا الأسوأ، والحمد لله، لكن لا يعني أننا وصلنا إلى بر الأمان" داعيا المواطنين إلى توخي "مزيد من اليقظة والحذر".

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وقام المغرب بعدة إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، منها منع التجمعات التي تزيد عن 50 شخصا وإغلاق المدارس والمجال الجوي وفرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس حتى 20 أبريل ثم إعلان تمديد فترة الطوارئ السبت حتى 20 مايو.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح فى مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.