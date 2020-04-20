لبنان يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 677

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 677 ، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وأمس، أصدر وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، قرارا بتقليص فترة حظر التجول فى البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التى تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك فى ضوء الانخفاض الملحوظ فى وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فى لبنان، وتضمن قرار وزير الداخلية اللبنانى منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، وذلك بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.