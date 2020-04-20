كورونا.. ارتفاع الوفيات والإصابات في 4 دول عربية

مراسلون/ الخليج 365-

سجلت الكويت والمغرب ولبنان وسلطنة عمان، الإثنين، وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق بيانات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9.

وسجلت الصحة الكويتية، 80 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع المحصلة إلى 1995، بينها 367 متعافيًا.

فيما أعلن المغرب، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 143.

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وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إنها سجلت 135 إصابة جديدة، لتبلغ محصلة الإصابات 2990، بينها 340 متعافيًا.

وأعلنت سلطنة عمان، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 1410 بعد تسجيل 144 حالة.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن إجمالي الإصابات يشمل 7 وفيات و238 متعافيًا.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة، لتصل المحصلة إلى 677، بينها 21 وفاة.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و419 ألفا، توفي منهم أكثر من 165 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 633 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.