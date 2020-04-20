الجيش الإسرائيلي يهدم منشأتين شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، منشأتين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة (حكومي)، لوكالة الخليج 365، إن قوة من الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة سبسطية شمالي نابلس، وهدمت منشأة سياحية (دكان لبيع الفخار والقطع التراثية) في المنطقة الأثرية، بدعوى البناء بدون ترخيص.

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وأشار دغلس إلى أن القوات هدمت "مسكنا متنقلا"، في منطقة المسعودية القريبة من سبسطية، بذات الدعوى.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج"، والتي ترغب في ضمها، حسب تصريحات العديد من مسؤوليها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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