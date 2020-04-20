الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في الضالع

شكري حسين/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، السيطرة على عدة مواقع استراتيجية، بمديرية قعطبة، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لجبهة الضالع اليمنية، في منشورات على حسابه بموقع فيسبوك، إن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين. دون إعلان عددهم بالتحديد.

وأوضح أن قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الجنوبية سيطرت على بلدات الخرازة، والقرحة، وأجزاء شمالية من قرية حبيل العِبدي، شمالي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع (جنوب).

وأكد أن القوات الحكومية اقتربت من السيطرة على معسكر "الحساحس" الاستراتيجي والطريق الرئيسي الذي يفصل بين مديريتي قعطبة (الضالع) والنادرة (إب) جنوبي اليمن، ما يعني قطع خطوط الإمداد عن الحوثيين.

Advertisements

ولم تعقب جماعة الحوثي على ما أوردته جبهة الضالع اليمنية حتى الساعة 10:00 ت.غ.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي (تقوده السعودية) وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، قابلا للتجديد، لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر "كورونا".

وأعربت الحكومة اليمنية عن التزامها بوقف إطلاق النار، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أنه "تضليل" للعالم من جانب التحالف.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تبادل طرفا النزاع اتهامات يومية بخرقه، والاستمرار في التصعيد، والاستحداثات العسكرية في جبهات القتال.



ويشهد اليمن منذ ستة أعوام قتالا شرسا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.