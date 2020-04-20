بجهود تركية.. سائقون لبنانيون يصلون طرابلس من العراق

ريا شرتوني/ الخليج 365

وصل سائقون لبنانيون كانوا عالقين عند معبر الخابور على الحدود التركية ـ العراقية، إلى مرفأ طرابلس، شمالي لبنان.

وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية (رسمية) إن عبارة بحرية رست على مرفأ طرابلس، صباح الإثنين، وعلى متنها 44 سائقًا لبنانيًا كانوا عالقين على الحدود التركية -العراقية نحو 50 يومًا.



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وحسب المصدر ذاته، سيخضع السائقون اللبنانيون بعد مغادرة مرفأ طرابلس للحجر المنزلي لمدّة 14 يومًا، في إطار إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من تفسي فيروس كورونا.

وقبل أيام، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أسهم في معالجة قضية السائقين العالقين.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.