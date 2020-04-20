صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن (في العقدين الثاني والرابع من العمر).
وقال المتحدث: أقر المتهمان بارتكابهما ثلاث جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية- جنوبي العاصمة الرياض، وسرقة ما فيها من أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجماليها بمبلغ (187 ألف ريال)، وتم توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بمواطنَيْن ارتكبا جرائم سطو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.