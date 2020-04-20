الكويت: حالتا وفاة و80 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتَي وفاة، إحداها لبنغلاديشي “49 عاماً” والأخرى لهندي “55 عاماً” من بين الحالات المصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يسبّبه فيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت الوزارة، وفق صحيفة “القبس”، إن الحالتين كانتا في العناية المركزة، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد حتى الآن تسع حالات.

وخلال المؤتمر الصحافي للوزارة، اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 80 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1995.

وأوضح أن الإصابات الجديدة شملت 72 حالة مخالطة، منها 1 لمواطنة كويتية و47 لهنود و5 لمصريين و3 لبنغلاديشيين و3 لنيباليين و3 لباكستانيين و3 لفلسطينيين و2 فلبينيين و1 لغير محدد الجنسية و1 لإسباني و1 لبرتغالي و1 لسوري و1 لمغربي.

Advertisements

وعن حالات التقصي الوبائي، قال “السند” إنها 8 منها 6 لمواطنين كويتيين و1 لمصري و1 لسوري.

وأضاف “السند”: 4 حالات غادرت العناية المركزة، بينما دخلها 7 ليصبح إجمالي من فيها 39 منها 26 حرجة و13 مستقرة، ومجموع الحالات المصابة بالمرض التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية بات 1619 حالة، ووصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 367 حالة.

جاء ذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ شفاء 62 مصاباً بالفيروس.

وقال الشيخ “باسل”؛ إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.