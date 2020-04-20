شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند بدون وفيات بسبب كورونا لليوم الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول كبير في القطاع الصحي في تايلاند، الاثنين، إن بلاده سجلت 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي لديها إلى 2792 حالة.

وأشار تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة «كوفيد ـ 19» التابع للحكومة، إن 16 من بين الحالات الجديدة خالطوا حالة تم تأكيد إصابتها بالفيروس في وقت سابق.

ولم ترصد السلطات أي وفيات جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ إجمالي حالات الوفيات 47 حالة، كما تعافى 1999 مريضاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند بدون وفيات بسبب كورونا لليوم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.