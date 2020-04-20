شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تعيد فتح دور الحضانة بعد أكثر من شهر من الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت النرويج، الاثنين فتح دور الحضانات، بعد أكثر من شهر على إغلاقها، في خطوة تعد الأولى في إطار رفع بطيء وتدريجي للقيود المفروضة في البلاد في إطار إجراءات مكافحة تفشي وباء كوفيد 19. وبررت الحكومة خطوتها التي تأتي بعد خمسة أسابيع ونصف من الإغلاق، باعتبارات صحية قائمة على أن الأطفال يبدون بمنأى عموماً عن العدوى، كما لناحية تسهيل هذا القرار عودة الأهل إلى أعمالهم.

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