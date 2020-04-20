شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر تبدأ رفع الحجر العام تدريجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا، أن الحجر المفروض في المدن الرئيسية الثلاث في البلاد من أجل احتواء جائحة فيروس كورونا، سيُرفع تدريجياً بدءاً من الاثنين. وقال راجولينا في خطاب متلفز «سنعيد بشكل تدريجي المسار الطبيعي لحياة السكان، سنبدأ بفعل ذلك لمدة نصف نهار، من السادسة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر». وأشار إلى أنه ابتداء من صباح الاثنين، ستستأنف وسائل النقل العام الخدمة في العاصمة أنتاناناريفو وكذلك في فيانارانتسوا (وسط) وتواماسينا (شرق)، لافتاً إلى أنه سيعاد أيضاً فتح المدارس لفصول معيّنة يوم الأربعاء.
ومع ذلك، لن يتمكن السكان من «مغادرة مدينتهم»، وسوف يكون لزاماً عليهم ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، والتي سيبدأ توزيعها اعتباراً من الاثنين. وحذر الرئيس من أن الذين لن يرتدوا أقنعة سيعاقبون. وسُجلت في البلاد 121 إصابة بكوفيد-19، بينها 39 حالة تماثلت للشفاء.
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