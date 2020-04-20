دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف قوي لمحبي ألعاب الفيديو قادم هذا الشهر

كشفت تقارير تقنية أن شركة زد تي إي الصينية تجهز حالياً هاتفاً جديداً سيكون مخصصاً بشكل رئيسي لمحبي ألعاب الفيديو.

زد تي إي تجهز هاتفاً قوياً لمحبي ألعاب الفيديو

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم نوبيا بلاي، وهو أحدث إصدار من سلسلة هواتف نوبيا التي تشتهر بها الشركة الصينية الرائدة، حيث سيتميز هذا الهاتف بالعديد من الإمكانيات الرائعة وبسعره التنافسي.

سوني تكشف عن ذراع تحكم جهاز PS5: ما الفارق بينها وبين الجيل السابق؟ alqiyady 1 سوني تكشف عن ذراع تحكم جهاز PS5: ما الفارق بينها وبين الجيل السابق؟

شاهد أيضاً: سوني تكشف عن ذراع تحكم جهاز PS5: ما الفارق بينها وبين الجيل السابق؟

وأشارت التقارير إلى الهاتف سيتميز بمعالج سريع للغاية ليتمكن من تشغيل الألعاب المختلفة بمنتهى الكفاءة، كما أنه سيدعم تشغيل تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات.

وبينما لم توضح التقارير أي تفاصيل متعلقة بباقي إمكانيات أو مميزات أو حتى شكل الهاتف الجديد، إلا أنها نوهت إلى أنه سيأتي بتصميم مختلف تماماً عن النسخ السابقة من الهواتف التي أصدرتها الشركة الصينية.

وأضافت التقارير أن الهاتف الجديد من المقرر أن تقوم شركة زد تي إي بطرحه في الأسواق العالمية بدء من يوم 21 أبريل الجاري، حيث سيبدأ سعره من 579 دولاراً أمريكياً.

حاسوب شخصي جديد من أسوس لمحبي ألعاب الفيديو: وهذه هي مواصفاته الخارقة alqiyady 1 حاسوب شخصي جديد من أسوس لمحبي ألعاب الفيديو: وهذه هي مواصفاته الخارقة

Advertisements

شاهد أيضاً: حاسوب شخصي جديد من أسوس لمحبي ألعاب الفيديو: وهذه هي مواصفاته الخارقة

هواتف قوية مخصصة لعشاق ألعاب الموبايل

وفي سياق آخر، فلم تكن شركة زد تي إي هي أول شركة تخطط لإطلاق هاتفاً جديداً مخصصاً لمحبي ألعاب الفيديو خلال هذا العام، حيث سبقتها في هذا عدة شركات أخرى رائدة.

فعلى سبيل المثال، فقد أطلقت شركة شاومي قبل عدة اسابيع هاتفها الجديد بلاك شارك 3، الذي تم وصفه بأنه أفضل هاتف لعشاق ألعاب الموبايل، حيث تميز باحتوائه على معالج قوي من سنابدراجون وذاكرة وصول عشوائية كبيرة، مما منحه إمكانيات هائلة لمعالجة الصور والبيانات بسرعة فائقة.المزيد:

بالفيديو: إطلاق نسخة خاصة بمدينة دبي من لعبة "مونوبولي"

انفوجرافيك.. هذه هي أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا في التاريخ

حذف أوزيل من لعبة إلكترونية لهذا السبب

إمكانيات هاتفك ليست مناسبة؟.. 3 ألعاب بديلة توفر متعة PUBG

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي