«ستارت إيه دي» تُطلق مبادرة دعم للشركات الناشئة المتأثرة بتبعات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت «ستارت إيه دي»؛ مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي المدعومة من شركة «تمكين»، برنامج «ران آواي جرانتس» Runway Grants، بالتعاون مع «VentureSouq» و«Scalable CFO»، بقيمة إجمالية تبلغ 30 ألف دولار أمريكي والتي ستمنحها لخريجي المنصة في دولة الإمارات، الذين تأثروا بشكل استثنائي بالتبعات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وتدعو المبادرة أصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات التي تدعم الشركات الناشئة لمشاركة تجاربهم التي قاموا فيها باتخاذ الحلول بصفتهم الشخصية أو التجارية، للحد من تأثير فيروس كورونا على أعمالهم محلياً أو عالمياً، لتتم مشاركتها عبر صفحة «ستارت إيه دي» الرسمية على موقع «لينكد إن».

ويمكن لأصحاب الشركات الناشئة في الدولة، المشاركة في البرنامج من خلال كتابة منشور على صفحة «لينكد إن» الخاصة بهم يحمل إشارة (tag) لصفحة «ستارت إي دي» على «لينكد إن»، إضافة إلى اتباع الخطوات التالية:

* كتابة ما يفعلونه لدعم الشركات والأعمال الناشئة على ورقة بيضاء، وذلك بهدف التغلب على التأثيرات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في أقل من 3 نقاط، ويمكن أن تكون هذه الجهود التي تقومون بها شخصية أو على مستوى الشركة.

* التقاط صورة لأنفسهم وهم يمسكون بتلك الورقة، مع إمكانية استخدام تقنية الصورة الشخصية (سيلفي)، أو أن يقوم شخص آخر بتصويرهم، وفي حال عدم رغبتهم في إظهار وجوههم في الصورة، فيمكنهم إرسال صورة الورقة فقط. وتوصي «ستارت إيه دي» بتبسيط الشرح عبر استخدام القلم العريض على الورقة البيضاء. كما ترحب أيضاً بالتفسيرات الإبداعية لبيان التأثير الذي أحدثوه.

* نشر الصورة على «لينكد إن» باستخدام الوسم (LengthenTheRunway#) مع ترشيح 5 أشخاص ملهمين ليشاركوا تجربتهم، ويمكن أن يتم ترشيح الزملاء أو العلامات التجارية أو الشركات التي قاموا بالعمل معها، أو أصدقاء أو موظفين في وسائل إعلامية أو حتى قادة عالميين.

* ويمكن أيضاً إضافة التفاصيل المتعلقة بكيفية وصول الشركات الناشئة إلى المعلومات حول عروضكم (رابط الموقع الإلكتروني أو تفاصيل الاتصال)، مع وضع «الإشارة» على القنوات والأشخاص والوسم الذي قد يجدونه مهماً.

يشار إلى أنه ستتم إضافة كل تجربة إلى «جدار التضامن» الذي ستطلقه «ستارت إي دي»، وهو جدار افتراضي يضم جميع المشاركات والتعليقات والموارد من جميع المشاركين وإضافتها إلى الموقع الإلكتروني لـ«ستارت إيه دي» على صفحة المصادر الخاصة بفيروس كورونا.