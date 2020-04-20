طرح كلمات أغنية بخط بوب ديلان للبيع مقابل 2.2 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترب كلمات إحدى أشهر أغاني الستينات التي كتبها بوب ديلان بخط يده «ذا تايمز ذاي آر إيه تشنجين» (الأوقات تتغير) من تحقيق رقم قياسي في مجال المقتنيات الموسيقية الخاصة عند طرحها للبيع مقابل 2.2 مليون دولار.

وقال جاري زيمت صاحب مؤسسة «مومنتس إن تايم» المتخصصة في هذا النوع من المقتنيات في لوس أنجليس، الأحد، إن الكلمات المدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة وبها تعديلات وملاحظات كانت مملوكة في الأصل لجيف روزن مدير أعمال ديلان، بينما يقوم ببيعها الآن أحد هواة جمع المقتنيات الخاصة الذي لم يذكر اسمه.

وأشار زيمت إلى أن هذا ليس مزاداً. إنها عملية بيع خاصة، وإن أول من يتقدم للحصول عليها سيفوز بها. وحققت كلمات أغنية «لايك إيه رولينج ستون» المدونة بخط يد ديلان، رقماً قياسياً بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.

وتعد أغنية «ذا تايمز ذاي آر إيه تشنجين» التي كتبها ديلان في 1963، وطرحت في 1964 ضمن الألبوم الذي حمل الاسم ذاته؛ إحدى أبرز أغاني الاحتجاج في الستينات. وتجدر الإشارة إلى أن ديلان (78 عاماً) أصبح أول مغنٍ ومؤلف أغنيات يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 2016.