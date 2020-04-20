الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب إفريقيا لدعمها في مواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات الاثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية جنوب إفريقيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كوفيد19، وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جنوب إفريقيا محش سعيد الهاملي: لقد كرست دولة الإمارات نفسها للعمل كشريك نشط ومساهم فاعل في المجتمع الدولي في ضوء الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأضاف: هناك تواصل وتنسيق على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بين الدولتين، وأن وصول أولى المساعدات المقدمة اليوم إلى جنوب إفريقيا خير دليل على الشراكة الدائمة بين بلدينا والالتزام المشترك بالقضاء على هذا الفيروس ودعم جهود جنوب إفريقيا. وتأتي المساعدات الإماراتية لجنوب إفريقيا، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمساعدة الدول الأخرى في جهودها لاحتواء فيروس كوفيد 19. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، قد أشاد في 15 إبريل/نيسان الجاري بهذه الجهود، وقال: أود أن أشكر الاتحاد الإفريقي، وحكومتي دولة الإمارات وإثيوبيا، ومؤسسة جاك ما، وجميع شركائنا على تضامنهم مع البلدان الإفريقية في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ. جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أرسلت حتى الاثنين، أكثر من 260 طناً من المساعدات إلى أكثر من 24 دولة، استفاد منها نحو 260 ألفاً من العاملين في المجال الصحي.