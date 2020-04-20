تراجع حاد في صادرات اليابان بسبب تضرر الطلب الصيني والأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت صادرات اليابان تراجعاً حاداً في مارس/آذار بأكبر نسبة انخفاض منذ ما يقارب أربع سنوات، مع انخفاض الشحنات المتجهة للولايات المتحدة، شاملة السيارات، بأسرع معدل منذ 2011، مما يسلط الضوء على الضرر الذي ألحقه تفشي كورونا المستجد بالتجارة العالمية.

وتظهر البيانات القاتمة الصادرة اليوم الاثنين، حجم التحدي الذي تواجهه حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في التعامل مع انهيار في الأنشطة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يدفع الاقتصاد العالمي لأكبر تراجع منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.

وتدعمت المخاوف من انزلاق ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، بفعل بيانات وزارة المالية التي أظهرت انخفاض صادرات اليابان 11.7% في مارس/آذار عن مستواها قبل عام. ويأتي الانخفاض مقارنة مع هبوط بنسبة 10.1% توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز».

ويأتي عقب انخفاض نسبته واحد بالمئة في فبراير/شباط. وانخفاض مارس هو أكبر تراجع منذ يوليو/تموز 2016، مع تأثر جميع الوجهات الرئيسية للصادرات اليابانية؛ الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجعت الواردات خمسة بالمئة في عام حتى مارس/آذار، مقارنة مع متوسط توقعات لانخفاض 9.8% بعد انخفاض في الشهر السابق بلغ 13.9%. وسجل الميزان التجاري فائضاً بقيمة 4.9 مليار ين (45.47 مليون دولار).

وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 8.7% على أساس سنوي في مارس/آذار، بفعل انخفاض في سلع مثل مكونات السيارات، والمركبات العضوية وآلات تصنيع الرقائق.

وانخفضت تلك المتجهة إلى الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسية للسيارات والإلكترونيات اليابانية، 16.5% في مارس/آذار، مسجلة أكبر انخفاض منذ أبريل/نيسان 2011، تحت وطأة هبوط في الطلب على السيارات ومحركات الطائرات ومعدات البناء والتعدين.

(رويترز)