شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الإمارات دبي الوطني» إلى 2.1 مليار درهم مع ارتفاع المخصصات 350% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج مالية قوية للربع الأول 2020 والتي توّجت بصافي أرباح 2.1 مليار درهم، وهي مرتفعة 3% مقارنة بالربع الرابع، ولكنها منخفضة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة 349% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى 2.558 مليار درهم، نتيجة ارتفاع مخصصات المرحلتين 1 و2 من تغطية خسائر الائتمان المتوقعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 46٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل من غير الفائدة نمواً بواقع 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على دينيزبنك في العام 2019.

ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال. وفي الوقت الذي كانت جودة الائتمان مستقرة في الربع الأول 2020، رفعت المجموعة مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن تفشي جائحة كوفيد-19.

وخلال الربع الأول، بلغ إجمالي الدخل 6.9 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك دينيزبنك.

وارتفع إجمالي الأصول 1% مقارنة بنهاية العام 2019 ليصل إلى 692 مليار درهم، كذلك ارتفعت قروض العملاء 1% منذ مطلع العام إلى 443 مليار درهم. ولا تزال ودائع العملاء تحافظ على مستوياتها للعام 2019 عند حدود 467 مليار درهم. وبقيت نسبة القروض منخفضة القيمة مستقرة عند 5.5%، فيما تحسنت نسبة التغطية بواقع 8.2% لتصل إلى 120.5%.

وبلغ معدل تغطية السيولة 149.7% ومعدل القروض إلى الودائع 94.8% وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة. كما بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 14.8%، وهي أعلى من متطلبات الحد الأدنى.

هشام القاسم: نواصل دعم جهود الحكومة والمركزي لاتخاذ إجراءات احترازية سريعة وغير مسبوقة

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.1 مليار درهم للربع الأول من عام 2020 وتعزيز ميزانيته العمومية. وفي ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي من تحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة كوفيد-19، نحن لا نزال نواصل تقديم دعمنا الكامل للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاتخاذ إجراءات احترازية سريعة وغير مسبوقة، والتي تمثلت في تطبيق إجراءات وقائية لحماية صحة وسلامة سكان الدولة وتوفير خطة دعم اقتصادي شاملة لدعم العملاء. إننا في بنك الإمارات دبي الوطني فخورون بمستوى الالتزام والتعاطف الذي أبداه فريق الإدارة وموظفونا لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة ودون انقطاع لعملائنا ومجتمعنا. ولا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة في الدولة على حكمتها ومواقفها السديدة والحاسمة في ظل هذه الأوقات الصعبة، ونؤكد بأننا بفضل تآزرنا ودعم مجتمعنا الكامل سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة ونحن أكثر قوة وتماسكاً».

شاين نيلسون: هدفنا استمرار تقديم الخدمات والحفاظ على قوة الميزانية العمومية

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «في ظل هذه الأوضاع التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، إن هدفنا الرئيسي يرتكز على استمرار تقديم خدماتنا المصرفية لعملائنا وضمان الحفاظ على قوة الميزانية العمومية للبنك. وبالرغم من ارتفاع المخصصات في الربع الأول من عام 2020، تمكّن البنك من تسجيل أداء جيد انعكس من خلال تحقيق صافي أرباح بمبلغ 2.1 مليار درهم، مع الحفاظ على مستوى سليم من رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. وباعتبار أن سلامة موظفينا وعملائنا والمجتمع تأتي على قائمة أولوياتنا، فقد قمنا بإغلاق بعض الفروع مؤقتاً في إطار إجراءاتنا الاحترازية. ولا يزال هناك عدد من فروعنا الرئيسية مفتوحة في جميع أنحاء دولة الإمارات لتقديم خدمات العملاء الأساسية مع الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والحماية اللازمة للعملاء. كما تبرز منصة الخدمات المصرفية الرقمية في البنك كعامل دعم لا يقدر بثمن، نظراً لدورها في توفير بيئة آمنة وملائمة ومريحة تتيح للعملاء الاستمرار في إنجاز وإدارة تعاملاتهم المصرفية». وتواصل .Liv منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، تقديم خدماتها إلى نحو 370,000 عميل، وطرحت المنصة مؤخراً بطاقة الائتمان الرقمية المبتكرة الخاصة بها والتي تمكّن العملاء من اختيار وتغيير برامج الولاء والمكافآت، مما يجعلها تجربة استثنائية مصممة تماشياً مع متطلبات العملاء وميولهم الشخصية. كما تمت المباشرة بالتشغيل التجريبي لمنصة .Liv في السعودية التي تضم سوقاً ضخمة زاخرة بالعملاء من جيل الشباب ذوي التطلعات العصرية.

باتريك ساليفان: تكوين مخصصات إضافية لزيادة التغطية تحسباً لتدهور جودة الائتمان

وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «كان الأداء التشغيلي للربع الأول من عام 2020 جيداً قبل حدوث الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 في مارس 2020. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 46٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الدخل الناتج عن نمو القروض وتحسن الهوامش نتيجة تضمين دينيزبنك. ونمت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10٪ مقارنة بالربع السابق مدعومة بانخفاض النفقات. وشهد صافي الأرباح التشغيلية انخفاضاً بنسبة 24٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود السبب في ذلك إلى قيام المجموعة بتكوين مخصصات إضافية لانخفاض القيمة من أجل زيادة التغطية تحسباً لتدهور جودة الائتمان في الأرباع اللاحقة. وتواجه البنوك الإقليمية تحديات متعددة ناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19. يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بأداء تشغيلي جيد ويرتكز على ميزانية عمومية راسخة تدعمه في تخطي هذه التحديات. كما تواصل المجموعة مزاولة عملياتها مدعومة بقاعدة سيولة قوية ونسب رأسمال سليمة».

المخصصات أعلى 349% مقارنة بالربع الأول 2019

وصل إجمالي الدخل للربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى مبلغ 6.885 مليار درهم، ولم يشهد تغيراً مقارنة مع مبلغ 6.877 مليار درهم المسجل في الربع السابق.

وانخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق نتيجة انخفاض أسعار الفائدة والتي تم قيدها في سجل القروض. فيما تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بنمو القروض وتحسن الهوامش الناشئة عن دينيزبنك.

ارتفع دخل غير الفائدة بنسبة 8% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع دخل الرسوم الأساسية الناتجة عن دينيزبنك.

وشهدت التكاليف للربع الأول 2020 تحسناً بنسبة 18% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 2.049 مليار درهم، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض تكاليف الموظفين وتكاليف التسويق وتحسن إجراءات ضبط التكلفة من قبل دينيزبنك. وارتفعت التكاليف بنسبة 47% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الربع الأول 2020 نتيجة الاستحواذ على دينيزبنك. وارتفعت التكاليف بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق باستثناء دينيزبنك.

وتعتبر نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 29.8% ضمن الحدود التوجيهية المحددة للعام 2020 وهي ضمن حدود نسبة 33%.

وخلال الربع، بقي معدل القروض منخفضة القيمة مستقراً عند حدود 5.5%. وفي الربع الأول من العام 2020 بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 2.558 مليار درهم، وهي أعلى بنسبة 349% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة 24% مقارنة بالربع السابق نتيجة ارتفاع مخصصات المرحلتين 1 و2 من تغطية خسائر الائتمان المتوقعة.

وفي الربع الأول 2020، حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 2.081 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق وأقل بنسبة 24% من صافي الأرباح المسجل في الربع المقابل من العام 2019. ويعود السبب في انخفاض صافي الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى ارتفاع حجم المخصصات التي قام البنك بتكوينها والتي عوضت الزيادة في نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم والتحسن في الهوامش.

وارتفعت القروض بنسبة 1% في حين حافظت الودائع على مستوياتها للعام 2019. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.8%. وخلال الربع الأول 2020، قامت المجموعة بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 9.1 مليار درهم عن طريق عمليتي طرح عام وعمليات طرح خاص بخمس عملات مع آجال استحقاق تصل حتى 20 عاماً.

وكما في 31 مارس 2020، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 14.8% ونسبة الشق الأول 16.8% ونسبة كفاية رأس المال 17.9%.

4.7 مليار درهم ارتفاع في أرصدة الحسابات منخفضة التكلفة

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حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات انطلاقة قوية للعام انعكست من خلال نمو إجمالي الدخل بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.101 مليار درهم للربع الأول 2020. كما ارتفع صافي دخل الفائدة مدعوماً بزيادة حجم الأعمال، وشهد دخل الرسوم الأساسية ارتفاعاً على خلفية زيادة في أعمال البطاقات وأنشطة الأعمال المصرفية الخاصة. ويمثل دخل الرسوم حالياً 32% من حجم الإيرادات الإجمالي. وانخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 4% مقارنة بالفترة السابقة نتيجة تبلور أثر إجراءات ضبط التكاليف التي تم اتخاذها في العام السابق.

وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة بمقدار 4.7 مليار درهم خلال هذا الربع مدعومة بالحملات الترويجية الخاصة بالعملاء. كما شهد دفتر قروض الأفراد إقبالاً على القروض الشخصية وقروض السيارات. وكان هناك أيضاً طلب قوي على «بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني اللولو 247 الائتمانية»، فيما تم طرح بطاقة خصم جديدة ضمن باقة «إماراتي» من بنك الإمارات دبي الوطني، والتي توفر للمواطنين الإماراتيين مجموعة من المزايا الحصرية.

وتم طرح خدمة الاستشارات الاستثمارية المبسطة لأعضاء الأعمال المصرفية المميزة وعملاء آخرين، والتي تتيح لهم إمكانية الاستثمار بسهولة ويسر عبر مجموعة متنوعة من المنتجات بما يتماشى مع قدرتهم على تحمل المخاطر. ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني العلامة التجارية المصرفية الأفضل قيمة في دولة الإمارات حيث تقدر قيمتها بـ 4.13 مليار دولار.

ونما دخل قسم إدارة الثروات للمجموعة بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية الإقبال المتزايد للعملاء ومستوى الخدمة المتميزة. وتم إدخال مزيد من التحسينات على استراتيجيات توزيع الأصول خلال الربع، وهو ما ساعد على التخفيف من وطأة انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية خلال أزمة جائحة كوفيد-19 المستمرة. كما تلقت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول التدفقات الأولية في إطار برنامج الادخار الخاص بموظفي مركز دبي المالي العالمي في حساب صندوق سوق المال الإسلامي.

وواصلت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، حفاظها على مكانتها لتكون بمثابة البنك الرقمي الأسرع نمواً في دولة الإمارات والتي تقدم خدماتها إلى أكثر من 370,000 عميل. وتم طرح بطاقة ائتمان .Liv لتزويد العملاء ببطاقة ائتمان رقمية فورية وتمكينهم من تخصيص البطاقة تماشياً مع برامج الولاء المفضلة لديهم. كما تمت المباشرة بالتشغيل التجريبي لمنصة «.Liv» في السعودية.

وفي ضوء أزمة جائحة كوفيد-19 المستمرة، تم اتخاذ سلسلة من إجراءات الدعم والمساندة للعملاء من خلال تأجيل سداد أقساط القروض والإعفاء من الحد الأدنى للرصيد للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المزايا. ولضمان سلامة العملاء والموظفين والمجتمع عموماً، تم إغلاق عدد من الفروع بشكل مؤقت وتقييد بعض المعاملات.

الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات

حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات إجمالي دخل بلغ 1.643 مليار درهم للربع الأول 2020، بزيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2019. وشهدت الإدارة انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 55% بسبب انخفاض تحصيلات القروض وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، ويرجع ذلك أساساً إلى الأثر المحتمل لأزمة جائحة كوفيد-19.

وارتفع صافي دخل الفائدة البالغ 1.271 مليار درهم للربع الأول 2020 بنسبة 7% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2019، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو أنشطة الإقراض.

وبلغ دخل الرسوم 373 مليون درهم للربع الأول 2020 منخفضاً بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2019، وذلك بسبب انخفاض دخل الرسوم من الإقراض وعمولات التداول ومبيعات الخزينة والتي قابلها ارتفاع في دخل الأعمال المصرفية الاستثمارية.

وارتفعت التكاليف بنسبة 2% للربع الأول 2020، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمار المستمر في برنامج التحول الرقمي والتكنولوجيا في المجموعة بهدف تحسين منتجات خدمات المعاملات المصرفية.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الأصول بنسبة 5% نتيجة الزخم القوي لأنشطة الإقراض. وارتفعت الودائع بنسبة 11% نتيجة التركيز المستمر على نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تعكس هدف المجموعة في خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.

ولا تزال جودة الائتمان فيما يتعلق بالأعمال التي تمت حديثاً تواصل الحفاظ على وضعها السليم. ومع ذلك، ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة تحسباً لتراجع جودة الائتمان في الأرباع اللاحقة بسبب جائحة كوفيد-19. ونظراً لاستمرار تفاقم تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة، ستتم إعادة تقييم كفاية مخصصات انخفاض القيمة بشكل منتظم على مدار العام 2020. وفي إطار حرصنا على دعم حزمة التحفيز التي أعلنت عنها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فنحن نعمل عن كثب مع العملاء لفهم الأثر المالي واحتياجاتهم التشغيلية. وكجزء من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، لقد تم تخفيف الأعباء المالية عن كاهل القطاعات الرئيسية وتخفيض رسوم المعاملات المصرفية الرقمية وتحسين خطوط الائتمان لتمكينهم من مواصلة أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة الناتجة عن جائحة كوفيد - 19.

تراجع حاد في إيرادات الأسواق العالمية والخزينة

تراجعت إيرادات الأسواق العالمية والخزينة بنسبة 95% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة انخفاض صافي دخل الفائدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

واستمر مكتبا التداول والمبيعات بتحقيق أداء قوي على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق.

وقام مكتب التمويل العالمي بجمع 9.1 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل في الربع الأول 2020، بما في ذلك إصداران قياسيان للسندات العامة وعمليات طرح خاص بقيمة 5.5 مليار درهم بآجال استحقاق تصل لغاية 20 عاماً.

155 مليون درهم أرباح «الإمارات الإسلامي»

حقق الإمارات الإسلامي صافي أرباح بلغ 155 مليون درهم للربع الأول من عام 2020. وكان إجمالي الدخل البالغ 641 مليون درهم أقل بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل غير الممول ودخل الاستثمار الذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع الدخل الممول مدعوماً بنمو الميزانية العمومية.

وبلغ إجمالي أصول الإمارات الإسلامي 62.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2020. فيما ارتفعت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4% عن نهاية العام 2019 لتصل إلى 39 مليار درهم.

وبقيت ودائع المتعاملين مستقرة عند حدود 44.8 مليار درهم مقارنة بنهاية العام 2019. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات الإسلامي حالياً 66% من إجمالي حسابات المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند 87%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة.

504 ملايين درهم مساهمة «دينيزبنك»

بلغت مساهمة دينيزبنك 2.255 مليار درهم في الدخل الإجمالي للمجموعة، و 504 ملايين درهم في صافي الأرباح للمجموعة للثلاثة أشهر الأولى من العام 2020. وبلغ إجمالي الأصول 128 مليار درهم، كما بلغ صافي القروض 84 مليار درهم، فيما وصلت الودائع إلى 93 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2020. ويُعدّ دينيزبنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا ويتمتع بحضور واسع من خلال شبكة تضم 752 فرعاً وأكثر من 3,000 جهاز صراف آلي، ويزاول عملياته من خلال 708 فروع في تركيا و44 فرعاً في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين)، حيث يقدم خدماته إلى ما يقارب 14 مليون عميل عن طريق فريق عمل يقدر بأكثر من 14,000 موظف.

ملامح مستقبلية

من المتوقع أن يكون لجائحة كوفيد-19 تأثير اقتصادي كبير في الاقتصاد العالمي، مما سيؤدي إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة والبناء والعقارات بشكل سلبي. كما أنه من المتوقع أن تسفر اتفاقية الدول المصدرة للنفط، أوبك، والتي تم التوصل إليها في إبريل، عن انكماش حاد في إنتاج النفط هذا العام.