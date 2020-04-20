«ماجد الفطيم» تتوسع في الفضاء الرقمي بمنتجات «ليغو»

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وسّعت «ماجد الفطيم للأزياء» حضورها الرقمي وقاعدة عملائها من خلال إطلاقها المتجر الإلكتروني الخاص بمتاجر «ليغو» المعتمدة في الإمارات yellowblocks.me لتتيح المجموعة الكاملة لمنتجات الشركة الدنماركية بخدمة التوصيل إلى المنازل.

ويُعتبر إطلاق المتجر الإلكتروني هذا خطوة إضافية نحو تحقيق استراتيجية «ماجد الفطيم للأزياء» للتحول الرقمي، ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز تجربة العملاء من خلال تحقيق تواجد أكبر على الفضاء الرقمي.

وقال فهد الغانم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى «ماجد الفطيم للأزياء»: «تعكس هذه المنصة التزامنا بتلبية الاحتياجات المحلية، كما تأتي في إطار استراتيجيتنا متعددة القنوات لتوفير عروض التسوق الإلكتروني ضمن جميع علاماتنا التجارية. ويمثل هذا الإطلاق الجديد فرصة مميزة لشركة "ماجد الفطيم للأزياء" للارتقاء بالخدمات التي تقدمها وتوفير تجربة سلسة لعملائنا، خاصة في ظل الظروف الراهنة».

ويندرج إطلاق متجر «ليغو» الإلكتروني ضمن جهود «ماجد الفطيم للأزياء» لتوسيع مجموعة خدماتها الرقمية، والتي تتضمن أيضاً متجر «كريت آند باريل» الإلكتروني وإطلاق علامة الأزياء البريطانية «أُول ساينتس» على موقع «نمشي». ويُعتبر المتجر الإلكتروني الجديد أول مشروع لـدى «ماجد الفطيم للأزياء» يستخدم منصة «إس إيه بي كوميرس كلاود» متعددة العلامات التجارية، وقامت بتطويره شركة «إيماكينا».