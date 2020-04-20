الخام الأمريكي يهوي 20% دون 15 دولاراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدهور سعر برميل الخام الأمريكي اليوم الاثنين بنسبة 20% إلى ما دون 15 دولاراً في السوق الآسيوية، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، في تطور ناتج عن انخفاض الطلب العالمي مع تفشي وباء «كوفيد ـ 19».

وسقط برميل غرب تكساس الوسط بأكثر من 18,7% إلى 14,84 دولار في أولى المبادلات الآسيوية، أما برميل برنت بحر الشمال، فقد تدهور بنسبة 1,5% إلى 27,64 دولار.

وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة في الطلب.

وتعقدت الأزمة بعدما أطلقت السعودية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» حرب أسعار مع روسيا غير العضو في المنظمة.

ونجح البلدان في التوصل مطلع الشهر إلى اتفاق وافقا فيه ـ مع دول أخرى ـ على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل في اليوم لتحفيز الأسواق.

ومع ذلك، واصلت الأسعار انخفاضها بشدة، مع تقدير محللين أن الخفض غير كافٍ لتعويض التراجع القوي في الطلب الناجم عن الوباء.

وأعلن مصرف «أ أن زد» في مذكرة: «بقيت أسعار النفط الخام تحت الضغط؛ لأن توقعات انخفاض الطلب تُلقي بثقلها على الجو العام». وأضاف: «على الرغم من أن «أوبك» قبلت بخفض غير مسبوق للإنتاج، لا تزال سوق النفط غارقة بالطلب».

وأعرب عن خشيته «من نفاد القدرة الاستيعابية في منشآت التخزين في الولايات المتحدة».

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أن مخزوناتها من الخام ارتفعت بـ19,5 مليون برميل.