شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخفض الفائدة للمرة الثانية هذا العام وأرباح الشركات الحكومية تهوي 58.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الهيئة المشرفة على الأصول المملوكة للدولة في الصين، إن صافي ربح الشركات المملوكة للحكومة المركزية تراجع 58.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، مقارنة به قبل عام.
وقال بينج خوا قانج المتحدث باسم لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن التراجع غير المسبوق سببه انخفاضات أرباح في قطاعات الطيران والسيارات والسياحة والصناعات النفطية التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.
وأضاف بينج أن الصين ستسعى جاهدة للحيلولة دون إفلاس الشركات ذات الاستثمارات الحكومية أو قيامها بتقليص أجور العاملين أو تسريحهم.
ويأتي ذلك فيما خفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي لديها، كما هو متوقع اليوم الاثنين، لتقلص تكاليف الاقتراض على الشركات وتدعم الاقتصاد المنكوب جراء فيروس كورونا، بعد أن انكمش للمرة الأولى في عقود.
وتقرر خفض سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام 20 نقطة أساس إلى 3.85% من 4.05% سابقاً، في حين جرى خفض سعر خمس سنوات عشر نقاط أساس إلى 4.65% من 4.75%.
وهذا الخفض هو الثاني على سعر الإقراض القياسي هذا العام، والأحدث لأحد أسعار الإقراض الرئيسية في الصين. وتقوم معظم أسعار القروض الجديدة والقائمة على سعر الإقراض الرئيسي، بينما يؤثر سعر خمس سنوات في الرهون العقارية.
وكان جميع المشاركين الاثنين والخمسين في مسح أجرته «رويترز» توقعوا خفض الفائدة. وتوقع معظمهم خفضاً بمقدار 20 نقطة أساس لفائدة عام، وخفضاً أكثر تواضعاً بين خمس نقاط أساس، وعشر، لسعر خمس سنوات، مع محاولة بكين إبقاء أسعار العقارات تحت السيطرة.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة انكماش الاقتصاد الصيني 6.8% في الربع الأول من العام عنه قبل سنة، في ظل إغلاق المصانع والمتاجر وتوقف الملايين عن العمل بسبب إجراءات احتواء صارمة. وذاك أول انكماش منذ 1992 على الأقل، عندما بدأ نشر الأرقام الفصلية.
ومع إعادة تشغيل محركات الاقتصاد، يقول المحللون إن النشاط قد يستغرق أشهراً للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويتوقعون ضغوطاً إضافية من ركود عالمي بات مرجحاً.
ويتحدد سعر الإقراض الرئيسي شهرياً على يد 18 بنكاً. وكان بنك الشعب الصيني عدل في آلية تسعيره في أغسطس/آب 2019، ليربطها على نحو فضفاض بسعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
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